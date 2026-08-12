Разработан космодром для запуска ракет в любой точке мира

Компания Rocket Lab представила новую систему под названием GHOST — портативный космодром, который позволит запускать ракеты практически из любой точки мира. Разработка должна сделать пуски компании заметно более частыми и гибкими.

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Космодром в грузовом контейнере

Название GHOST расшифровывается как «Глобальная гиперзвуковая и орбитальная космодромная технология». По словам представителей компании, система превращает ракеты Electron и HASTE в средство, готовое к запуску «где угодно и когда угодно» — это особенно важно для серий из нескольких пусков подряд и критически значимых военных миссий.

«Упакованная целиком в стандартные грузовые контейнеры, GHOST разворачивает полностью готовые ракеты, стартовую инфраструктуру, наземное обеспечение и системы контроля полигона в любой точке мира», — говорится в заявлении компании.

Что за ракеты используются

Electron — основная орбитальная ракета Rocket Lab, которая доставляет небольшие спутники на орбиту. Одноразовый носитель высотой 18 метров впервые полетел в 2017 году, и с тех пор на его счету 83 миссии.

HASTE — суборбитальная версия Electron. Расшифровывается название как «Гиперзвуковой ускоритель для суборбитальных испытаний Electron», а используют его клиенты, которым нужно протестировать разные технологии в условиях гиперзвукового полета. Впервые HASTE поднялся в воздух в июне 2023 года, а всего у него уже девять полетов, последний состоялся в июне этого года.

Зачем нужна такая мобильность

Сейчас Rocket Lab запускает ракеты с двух площадок — одна расположена на Северном острове Новой Зеландии, откуда родом основатель и глава компании Питер Бек, вторая находится на острове Уоллопс в Виргинии. Недавно компания также объявила о планах запускать ракеты с Тихоокеанского космического комплекса на Аляске, а GHOST должен расширить географию пусков еще сильнее.

«Electron и HASTE произвели революцию в малом орбитальном запуске и гиперзвуковых испытаниях. Теперь мы делаем так, чтобы их было проще развернуть там, где они нужнее всего — будь то испытания систем противоракетной обороны или создание суверенной орбитальной программы запуска. Мы освоили искусство строительства стартовых площадок. Теперь делаем их разворачиваемыми по всему миру», — сказал Бек во время звонка с инвесторами по итогам второго квартала 2026 года.

По словам Бека, именно с помощью GHOST компания планирует развернуть две запланированные пусковые площадки на Тихоокеанском космическом комплексе. Идея переносного космодрома родилась из просьбы одного из клиентов HASTE, который хотел, чтобы Rocket Lab была «чуть более мобильной», чем сейчас.

Пока все держится на двух с половиной площадках

На сегодняшний день Rocket Lab использует две стартовые площадки в Новой Зеландии и одну на Уоллопс, хотя там же построена и вторая площадка — она нужна для будущих запусков ракеты Neutron.

Neutron будет крупнее и мощнее Electron, а первая ступень у нее, как и у Falcon 9 компании SpaceX, рассчитана на возвращение и повторное использование. Первоначально Rocket Lab планировала первый полет Neutron еще в 2024 году, но ракета до сих пор не летала. Для новых носителей такие задержки не редкость, и, по словам Бека, работа над Neutron продвигается серьезно.

«Каждая часть аппарата уже прошла значительные испытания, — сказал он на звонке. — Как и в любой сложной программе разработки, нам пришлось кое-что доработать по ходу дела, но сейчас мы переходим к финальной проверке и сборке всего летного оборудования перед его интеграцией на стартовом столе».

По словам Бека, первый экземпляр Neutron должны доставить на площадку в Уоллопс в четвертом квартале этого года.