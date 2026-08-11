В новом смартфоне Samsung нашли старые проблемы

Складные смартфоны все еще остаются достаточно хрупкими устройствами. Об этом в своем блоге на YouTube заявил энтузиаст JerryRigEverything.

© JerryRigEverything / YouTube

Блогер, который занимается тестированием прочности гаджетов, проверил новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8. По результатам тестов энтузиаст выяснил, что телефон оказался прочнее своих предшественников, однако ему присущи классические старые недостатки складных аппаратов.

Так, JerryRigEverything выяснил, что аппарат имеет довольно мягкий складной экран — в Samsung называют материал, из которого он изготовлен, Flex Titanium. Специалист обнаружил, что дисплей настолько непрочный, что на нем можно оставить царапины и полосы, просто проведя ногтем. На задней панели девайса расположили защитное стекло — оно оказалось примерно таким же прочным, как и стекла обычных смартфонов.

При этом JerryRigEverything выяснил, что в Samsung качественно усилили шарнир, который соединяет две половинки телефона. Он пытался сломать смартфон на изгиб, но устройство выдержало нагрузку.

Galaxy Z Fold 8 является одним из самых дорогих смартфонов Samsung — в США его стоимость начинается с 1900 долларов (156 тысяч рублей).

В начале августа Samsung отреагировала на проблему покрасневших дисплеев смартфонов Galaxy S26 Ultra. В компании отказались считать эту проблему браком и пообещали исправить ее через сервисные центры.