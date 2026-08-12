Ученый предупредил, через что хакеры могут взломать все домашние устройства

Умный кондиционер может помочь злоумышленникам войти в домашнюю сеть. Такой сценарий возможен при плохой защите техники, предупредил кандидат технических наук, и. о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

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«Кондиционер — это не подозрительная камера, его сложно заподозрить, поэтому через него хакеры тихо "просматривают" остальные подключенные приборы и компьютеры, перехватывают данные смартфонов и пытаются подобраться к банковским приложениям», — отметил специалист.

По словам Литвинова, хакеры также могут подключиться к облачному хранилищу производителя и перехватывать голосовые команды.

Для защиты специалист посоветовал сразу после установки отключить микрофон и камеру в настройках, создать отдельный гостевой Wi-Fi и подключать умную технику к нему, а также постоянно менять заводские пароли на роутере. Еще одна мера защиты — проверка подключенных устройств, передает Life.ru.

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