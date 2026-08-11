Назван худший год в истории человечества

536 год, возможно, был худшим в истории человечества. Сильные извержения вулканов подтолкнули планету к длительному похолоданию, вызвав голод и болезни, сообщает научный журнал Futura.

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Кроме того, в 536 году было замечено необычное затемнение солнечного света по всей Европе, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии. Согласно записям византийского историка Прокопия Кесарийского, солнце излучало свет без яркости подобно Луне круглый год. Климатические изменения принесли летний снег в Китай и вызвали массовую гибель урожая в огромных районах.

Современные исследования годичных колец деревьев и ледяных кернов ледников в Гренландии и Альпах выявили микроскопические частицы вулканического стекла, химический состав которых аналогичен составу пород исландских вулканов. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и серы, которые вызвали это явление.

Дальнейшие извержения, в том числе вулкана Илопанго в современном Сальвадоре около 539-540 гг. еще больше усилили загрязнение атмосферы. Образовавшаяся пыльная завеса не пропускала солнечный свет, что привело к долгосрочным последствиям.

Северное полушарие вступило в самый холодный период за последние 2000 лет. Годичные кольца деревьев стали значительно более узкими, что свидетельствует о резком снижении роста растений. Средние летние температуры в Европе упали на 1,5-2,5 градуса по Цельсию. Длительный неурожай вызвал голод, который ослабил население и снизил его иммунитет.