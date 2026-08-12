Обнаружены 84 уязвимости в сетях 4G и 5G

Исследователи из Наньянского технологического университета натравили ИИ-агентов на ПО, управляющее сетями 4G и 5G. Система iFinder обнаружила 84 ранее неизвестные уязвимости. Разработчики подтвердили 83 находки, 81 получила идентификатор CVE. Исправлены пока только 58 проблем, а 23 подтверждённые уязвимости с номерами CVE всё ещё ждут патчей.

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Самая опасная брешь позволяет перехватить сеанс передачи данных абонента. Атакующий отправляет сетевому компоненту правило с уже занятым идентификатором, но более высоким приоритетом.

Проверки уникальности нет, поэтому сеть послушно выбирает поддельную команду и направляет трафик жертвы злоумышленнику вместо интернета.

Атаку полностью воспроизвели (PDF) на открытом ядре OpenAirInterface, а затем подтвердили в двух коммерческих сетях 5G. Один поставщик уже выпустил исправление для CVE-2026-8233, второй пока работает над ним.

Добраться до внутренних интерфейсов можно не только из облака с неудачной конфигурацией. Исследователи спрятали управляющие команды в трафике обычного телефона с действующей сим-картой. Трюк сработал в пяти из семи проверенных открытых ядер.

Сам iFinder действует втроём. Первый ИИ-агент ищет входящие данные без проверки, второй сверяется со стандартами 3GPP, третий пишет эксплойт, запускает его и переделывает после ошибок. Магии, впрочем, не завезли: из 22 известных уязвимостей инструмент нашёл 15, а примерно четверть его сигналов оказалась ложной. Поэтому все результаты специалисты проверяли вручную и подкрепляли рабочими PoC.

Проекты отреагировали по-разному. Open5GS, SD-Core и free5GC занялись исправлениями, а три из семи команд не выпустили ни одного патча.