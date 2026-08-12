Gemini сравнялся по аудитории с ChatGPT

Gemini стал одним из самых быстрорастущих продуктов Google: число ежемесячно активных пользователей отдельного приложения превысило 1 млрд. Об этом сообщил CEO компании Сундар Пичаи.

Google подчеркивает, что речь идет именно об отдельном приложении Gemini. Пользователи ИИ-функций в Google Search, Workspace, Android и других сервисах в эту цифру не входят. Например, ИИ-режим Google Search уже используют более 1 млрд человек в месяц.

Gemini стал 14-м продуктом Google, преодолевшим отметку в 1 млрд пользователей. Компания активно расширяет его присутствие в собственной экосистеме и одновременно развивает новые ИИ-модели и функции.

По данным Google, 63% пользователей Gemini взаимодействуют с ассистентом с помощью голоса. Кроме того, сервис ежедневно генерирует более 150 млн изображений. На iOS у Gemini уже более 100 млн активных пользователей.

Рост аудитории ускорился за последний год: по итогам второго квартала Google сообщала, что число ежемесячных пользователей Gemini превысило 950 млн, а ежедневная аудитория за год утроилась.

Таким образом, Gemini приблизился к масштабу ChatGPT: в июне OpenAI также отчиталась о 1 млрд ежемесячно активных пользователей своего приложения.