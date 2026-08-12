Путин ответил, когда должны заработать первые исследовательские станции СКИФ

Первые исследовательские станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) должны быть введены в эксплуатацию до конца года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

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«Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его (СКИФ — прим. ТАСС) первые исследовательские станции», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в настоящий момент СКИФ является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц, по некоторым параметрам не имеющим аналогов.