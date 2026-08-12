Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать компанию Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные приложения из магазина приложений Google Play, передает корреспондент ТАСС.

"Суд признал Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации)", - сказано в решении суда.

Как следует из материалов дела, в отношении Google составлены два протокола. По каждому из них назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.