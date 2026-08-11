Найдено дерево возрастом 1,1 тысячи лет

В Германии нашли тис возрастом 1,1 тысячи лет. Об этом сообщает Euronews.

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Тысячелетнее дерево растет на высоте 1,1 тысячи метров над уровнем моря на альпийском лугу в Алльгойских горах. Тис стоит на северо-западном склоне, где зимой там почти нет солнца, а температура заметно ниже, чем на южных склонах, что делает его выживание на протяжении стольких веков настоящим чудом. По оценкам экспертов, обхват ствола этого тиса, который теперь считается старейшим деревом в стране, составляет 5,1 метра. При этом его корневая система может оказаться старше ствола, так как у деревьев корни живут дольше, чем видимая часть.

Предыдущим рекордсменом среди деревьев в Германии считалась липа в Упштедте возрастом около тысячи лет, но тис обогнал ее примерно на сотню лет, и теперь он официально признан старейшим живым организмом в стране.

«Его ствол — это фантастический памятник с трещинами, вздутиями, ребрами и отверстиями, состоящий из нескольких очень разных секций», — рассказал Андреас Ролофф, старший профессор биологии деревьев Дрезденского технического университета.

Ученые до сих пор не знают, как именно тис попал на отдаленный альпийский луг, но предполагают, что его семя занесла птица.

Древесина тиса, появившегося на Земле около 150 миллионов лет назад, использовалась древними людьми еще в эпоху неолита. Именно из тиса был сделан лук Этци — знаменитой мумии человека, жившего более пяти тысяч лет назад, которую нашли в Альпах на высоте более трех тысяч метров. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны долголетия тиса и, возможно, дадут ключи к пониманию того, как деревья адаптируются к изменению климата.

В 2024 году сообщалось, что на Фортингэльском тисе в Шотландии, считающимся одним из самых старых деревьев в Европе, впервые в истории появились плоды. Специалисты оценивают возраст Фортингэльского тиса в пять тысяч лет