В «VK Видео» появилась новая функция

В российском сервисе «VK Видео» появилась новая функция — «Умная разметка на эпизоды». Данный AI-инструмент помогает авторам платформы автоматически оформлять структуру эпизодов в длинных видео. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Автор может воспользоваться данной функцией при загрузке нового или редактировании уже опубликованного видеоролика. Для этого ему нужно перейти в раздел «Описание». AI-инструмент автоматически проанализирует содержание видео, определит его логические части и предложит готовую структуру эпизодов с тайм-кодами и названиями глав.

Таким образом, авторам больше не нужно будет вручную искать переходы между темами и прописывать тайм-коды — большую часть работы за них выполнит алгоритм.

Помимо этого, «Умная разметка на эпизоды» поспособствует росту вовлеченности аудитории. Исследования показывают, что пользователи дольше смотрят разделенные на эпизоды видео и чаще к ним возвращаются. Также юзеры быстрее переходят к нужным фрагментам и реже прекращают просмотр таких видео.

«Умная разметка на эпизоды» появилась в desktop-версии «VK Видео» при загрузке и редактуре роликов от имени канала платформы. Она доступна для видео продолжительностью более 10 минут и опубликованных не ранее шести месяцев назад.