В России запускают нового конкурента МАКС

После ухода с рынка ряда зарубежных сервисов и удаления приложений VK, MAX и «Одноклассников» из крупнейших магазинов приложений вопрос привычной связи для миллионов пользователей становится все острее. Одни сервисы работают с ограничениями, другие требуют VPN или установки из сторонних источников. Для пользователей это означает одно: привычный способ общения постепенно перестает быть простым и доступным.

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В связи с этим российская соцсеть LOOKY готовится выйти на рынок мессенджеров с самостоятельным продуктом. Компания объявила, что уже в ближайшее время выпустит отдельное приложение для общения, которое будет работать в России и за рубежом без VPN.

Речь идет не об очередном обновлении социальной сети, а о полноценном самостоятельном мессенджере. Сейчас его функционал уже работает внутри приложения LOOKY, однако следующим этапом станет запуск отдельного, самостоятельного сервиса в крупнейших магазинах приложений.

В новом приложении будут доступны личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, обмен фотографиями, видео и файлами.

«Пользователь не должен выбирать между VPN, установкой приложения из сторонних источников и возможностью просто позвонить близким. Мы хотим вернуть людям нормальное общение — доступное, безопасное и без обходных путей», — заявили в LOOKY. Директор креативного дивизиона Kokos Group Василий Ящук считает, что конкуренция только укрепит рынок. «В 2022 году началась битва платформ за ума и сердца аудитории. Несмотря на то, что прошло почти 5 лет победителя определить сложно. В 2026 подобная картинка начинает наблюдаться на территории мессенджеров. Главное чему мы должны с вами радоваться - это конкуренции. Ведь без нее невозможен качественных продукт. Несмотря на то, что MAX обладает значительным административным ресурсом, я верю что победит тот мессенджер, который сможет создать экосистему вокруг пользователя. Телеграм стал частью нашей рабочей, бытовой, новостной и просто информационной жизни. Надеюсь, что новые игроки прекрасно понимают это и уже сформировали план развития, а не просто вынесли на транспаранты догму «без альтернативы к нам все равно придут»», - отметил Ящук.

Компания планирует выпустить мессенджер во всех основных магазинах приложений.