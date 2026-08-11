«Прогресс МС-35» прошел проверку на герметичность

Российский транспортный аппарат «Прогресс МС-35» успешно завершил проверку систем в специальной камере, где с помощью вакуума и подачи газа имитировались условия открытого космоса.

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Космический аппарат «Прогресс МС-35» успешно прошел испытания на герметичность на космодроме Байконур, передает ТАСС. Тестирование проводилось в монтажно-испытательном комплексе площадки 254.

«В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 на Байконуре прошла проверка герметичности транспортного грузового корабля «Прогресс МС-З5». Чтобы провести такое испытание космический корабль помещают в вакуумную камеру, имитирующую условия космоса, а затем внутрь отсеков и магистралей корабля подают газ через специальные трубопроводы», – сообщили в Роскосмосе.

Российский автоматический корабль «Прогресс МС» предназначен для обслуживания орбитальных станций. Аппарат доставляет на Международную космическую станцию топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие, а также участвует в корректировке ее орбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня специалисты начали наземную подготовку корабля «Прогресс МС-35» на космодроме Байконур.

В начале июля двигатели грузового аппарата «Прогресс МС-34» подняли орбиту Международной космической станции на 1,9 километра.

Месяцем ранее следующий транспортный корабль «Прогресс МС-36» прибыл в монтажно-испытательный корпус для прохождения предстартового контроля.