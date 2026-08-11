Влияет ли Эль-Ниньо на российский климат

Феномен Эль-Ниньо, часто связываемый с погодными аномалиями, не оказывает прямого влияния на российский климат. Такое мнение высказал климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов в интервью NEWS.ru.

По его словам, потепление поверхностных океанских вод действует только в тропических и субтропических широтах (Океания, Индонезия, Индия, Юго-Восточная Азия, Австралия, Южная и часть Северной Америки), и его эффект ослабевает с удалением от экватора. Семенов отметил, что существуют вероятностные оценки роста положительных температурных аномалий на европейской территории России при Эль-Ниньо, однако на это также влияют другие процессы, включая атлантическое колебание, морской лед и динамику атмосферы.

Ранее сообщалось, что почти 50 миллионов человек рискуют столкнуться с голодом из-за Эль-Ниньо в ближайшие два года, а в 2015-2016 годах оно затронуло продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек.

В августе этого года из-за сильного обмеления Дуная у словацкого поселка Медведьов обнажился остов немецкого корабля Wotan, затонувшего во время Второй мировой войны. Судно подорвалось на мине 17 сентября 1944 года. Стальной корпус теперь почти полностью виден над водой. В конце войны на этом участке реки действовала советская Дунайская флотилия, и отступавшие немецкие войска потеряли здесь десятки крупных судов. Это лето из-за аномальной жары и падения уровня воды уже не раз обнажало останки кораблей времен войны.