В Турции нашли могилу древнего борца возрастом 2400 лет

Археологи обнаружили в окрестностях древнего города Аспендос в Турции захоронение человека, который, предположительно, мог заниматься спортом более 2,4 тысячи лет назад. Об этом 10 августа сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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Среди погребальных предметов оказались серебряные монеты с изображениями борцов.

«Монеты с изображениями борцов и другие артефакты, найденные в гробнице, указывают на то, что похороненный здесь человек мог быть связан со спортом, возможно, даже был борцом», — заявил министр.

Однако археологи пока не могут подтвердить эту версию. Одних монет для такого вывода недостаточно.

Гробница с монетами борцов

Захоронение нашли на одном из кладбищ за пределами Аспендоса. Останки находились в каменном саркофаге, сложенном из плит. Предварительно гробницу датируют периодом с 475 по 300 год до н. э., когда город переживал классическую эпоху.

Аспендос располагался на юго-западе современной Турции, примерно в 16 км от Средиземного моря. Город основали греческие колонисты в V веке до н. э. Он быстро стал важным торговым центром, где продавали соль, оливковое масло, древесину и лошадей.

Спорт занимал заметное место в жизни города. В Аспендосе существовала греческая гимнасия, а позднее здесь появился крупный стадион, рассчитанный примерно на 8 тысяч зрителей. На нем проходили соревнования по бегу, метанию копья и борьбе.

Особенно тесно с городом связана именно борьба. Аспендос чеканил серебряные монеты со сценой поединка двух обнаженных борцов. Такие монеты выпускали больше века, что, по мнению археолога Университета Коча Огуза Текина, говорит о важной роли этого вида спорта в жизни города.

Борец или обычный житель?

Несмотря на находку монет, делать вывод о профессии умершего пока рано. Такие деньги находились в обращении у всего населения, поэтому сами по себе они не доказывают, что человек был спортсменом.

«Потребуется гораздо больше исследований, прежде чем можно будет уверенно определить, был ли этот человек борцом», — сказала Сара Э. Бонд, историк из Университета Айовы, не участвовавшая в раскопках.

По ее словам, археологи могли бы поискать на костях характерные следы спортивных травм. Например, перелом носа, который успел срастись при жизни, мог бы указывать на занятия борьбой или другим контактным видом спорта.

«Одни монеты не могут свидетельствовать о том, что это был греческий борец классической эпохи», — отметила Бонд.

По ее словам, такие монеты были многочисленными и использовались в качестве обычного средства оплаты.

Таким образом, найденное захоронение действительно может принадлежать древнему спортсмену, но пока это лишь одна из версий. Точный ответ должны дать дальнейшие исследования останков и погребального инвентаря.