Доказана возможность процветания жизни на Марсе

Жизнь на Марсе не только была когда-то, но и теперь может процветать — хотя бы теоретически, показало исследование, результаты которого опубликованы препринтом на bioRxiv.

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Они стали первым экспериментальным доказательством возможности роста и размножения земных организмов при сочетании основных неблагоприятных условий Красной планеты.

«Мы доказали, что галофильные микроорганизмы могут активно размножаться при сочетании бескислородной атмосферы с низким давлением и высокосоленой жидкой среды, содержащей опасные марсианские химические соединения — перхлораты, по своему действию похожие на отбеливатель. До нас это никому не удавалось», — говорит астробиолог Адам Робинсон из Флоридского университета, ведущий автор исследования.

Он и его коллеги исходили из предположения о существовании резервуаров с рассолом под поверхностью Марса, поэтому для опытов выбрали галоархею Haloferax volcanii, которая встречается в солончаках и гиперсоленых озерах, например Мертвом море — по сравнению с другими экстремофилами ее легче культивировать.

Этих микробов поместили в раствор соли концентрацией 225 г/л и выдерживали их при температуре 21 °C и давлении 24 мбар в течение 160 суток. В разные образцы добавляли нитраты и перхлораты в различных пропорциях. Контрольные культуры выращивались в такой же среде, но при нормальном атмосферном давлении.

Результаты первого эксперимента

В условиях низкого давления рост шел медленнее — но он был, о чем свидетельствовали помутнение среды и биологическое восстановление нитратов и перхлоратов. Более того, сканирующая электронная микроскопия выявила обширное образование биопленок.

«Таким образом, у нас есть довольно весомые доказательства именно активного роста, а не просто выживания», — подчеркивает Робинсон.

По его словам, многие предыдущие работы показали способность микробов выживать в подобных марсианским условиях, но очень немногие — их рост, и до сих пор ни одна из них не доказала роста солелюбивых экстремофилов.

Как бы то ни было, наличие рассолов на Красной планете остается под вопросом — в том числе и потому, что после обнаружения зондами «Викинг» возможных признаков жизни человечество перестало отправлять космические аппараты в районы, перспективные с этой точки зрения.

«Мы специально избегаем мест, которые считаются потенциально обитаемыми, чтобы не занести туда земные микроорганизмы с космических аппаратов и посадочных модулей», — объясняет исследователь.

Удивительно, что какой-либо земной микроб вообще способен расти в таких условиях — особенно учитывая, что на поверхности Земли не существует столь низкого давления, считает астробиолог Скотт Перл из Лаборатории реактивного движения НАСА, соавтор статьи. Однако если жизнь действительно зародилась на Марсе миллиарды лет назад — у нее было достаточно времени, чтобы адаптироваться к подобной среде.

Что дальше

Впрочем, с чистотой эксперимента все не очень гладко, признают ученые: в качестве источника углерода они добавляли в питательную среду дрожжевой экстракт. «Среда похожа на марсианскую в том смысле, что в ней высокая соленость и присутствуют хлораты с нитратами. Но она не похожа на Марс тем, что мы добавляем сложный органический источник углерода, которого там сегодня нет. Это лишь отправная точка для будущих экспериментов», — уверяет Робинсон.

В следующих опытах исследователи планируют заменить дрожжевой экстракт на ацетат, который, как считается, может встречаться на современном Марсе. Кроме того, будет расширен диапазон условий — галофилов протестируют при температурах от 0 до 4 °C и давлении от 7 до 12 миллибар — потому что не факт, что 21 °C и 24 мбар могут быть одновременно в одной точке соседней планеты.

Остается открытым и вопрос о питании. Источником может быть углекислый газ, которым изобилует марсианская атмосфера, поэтому в перспективе астробиологи хотят проверить на прочность солелюбивых метаногенов, которые на Земле потребляют CO₂ и выделяют метан.