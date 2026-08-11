Курчатовский институт: меганаучные проекты дадут импульс развитию технологий в России

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью РИА Новости заявил, что проекты меганаучного класса станут мощным драйвером для развития технологической сферы в масштабах всей страны.

По его словам, российские ученые полностью восстановили советские компетенции в области создания мегаустановок и возобновили производство их элементов на крупнейших площадках. Такие установки позволяют получать новые знания о структуре вещества на микро- и наноуровне, что открывает перспективы для биологии, медицины, химии и энергетики.

Ковальчук подчеркнул, что создание и эксплуатация подобных объектов требует специалистов в ядерной физике, физике частиц, ускорительной технике, а также расчетчиков и инженеров для производства сложного оборудования.

Кроме того, необходимы кадры для работы на экспериментальных станциях и их обслуживания. По его мнению, мегасайенс-проекты запускают цепочку подготовки специалистов и технологических решений, которая охватывает широкий спектр отраслей.

Курчатовский институт является головной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года и на более отдаленную перспективу.