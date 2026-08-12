Google DeepMind отказался от ИИ при обработке резюме соискателей

Занимающееся оптимизацией искусственного интеллекта подразделение Google DeepMind отказалось от использования собственной ИИ-системы обработки резюме от соискателей для получения работы, посчитав ее неэффективной. При этом корпорация продолжает предлагать эти ИИ-продукты HR-отделам своих клиентов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы.

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По данным агентства, ИИ-система от Google DeepMind автоматически отсеивает почти все поступающие от соискателей резюме, из-за чего HR-отдел пропускает заявления от ценных специалистов. В этих условиях компания приняла решение обрабатывать поступающие резюме вручную. Bloomberg отмечает, что эта ситуация демонстрирует ограниченность потенциала ИИ в части полной замены специалистов по HR.

Ранее Bloomberg сообщал, что системы обработки резюме от OpenAI демонстрирует предвзятость по отношению к соискателям на основании их имен. Также компания Workday, предлагающая ИИ-инструменты для отбора соискателей, получила судебный иск из-за расовой и возрастной дискриминации потенциальных работников со стороны автоматизированной системы.