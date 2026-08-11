Apple научит iPhone доказывать, что снимок сделан камерой, а не нейросетью

Apple разрабатывает функцию Reference Image, которая позволит подтвердить, что фотография снята камерой конкретного iPhone, а не сгенерирована нейросетью. Система будет использовать уникальные данные, связанные с аппаратными компонентами камеры.

Упоминания нового механизма обнаружили в коде iOS 27 beta 5.

Для этого в приложении появится отдельный режим Reference. Включить его можно будет через настройки камеры, однако по умолчанию функция останется выключенной.

Есть важный нюанс: обычный снимок нельзя будет задним числом превратить в эталонный. Фотографию потребуется изначально сделать в режиме Reference, чтобы сохранить сведения о её происхождении. После этого пользователь сможет отправить изображение на проверку и получить уникальный идентификатор.

Аутентификацией займётся инфраструктура Private Cloud Compute. Apple утверждает, что не получит доступа к исходному снимку: компании передадут только отдельные показания сенсоров и метаданные. Если какой-либо датчик признают скомпрометированным, связанные с ним подтверждения могут отозвать. Фотографическая репутация, получается, тоже бывает аннулирована.

Проверенные снимки разрешат отправлять другим пользователям. Совместимые устройства смогут локально определить их подлинность, не сообщая Apple, какие именно изображения просматривает человек.

При передаче всех данных вместе с фотографией в файл могут попасть аппаратные идентификаторы и необрезанные фрагменты. Для копирования по USB также готовится настройка Transfer with Provenance, сохраняющая сведения о происхождении снимка.

Пока Reference Image официально не представлена, поэтому сроки запуска неизвестны.