Риски для самолетов от солнечного затмения оценили

Полное солнечное затмение, которое ожидается 12 августа, не создаст угрозы для авиации.

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Риски затмения оценили в EASA (Европейское агентство по безопасности полетов), сообщает РИА Новости.

«Системы воздушных судов и процедуры выполнения полетов не затрагиваются затмением», — сообщили в агентстве.

При этом в EASA обратили внимание на возможный рост интенсивности полетов в популярных местах наблюдения за затмением. Воздушным шарам и планерам будет необходимо учитывать изменение атмосферных условий в этот период, добавили там.

12 августа россияне смогут наблюдать сразу три значимых астрономических события: солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды. Для наблюдения за звездопадом специалисты советуют выехать за город.