Ученый оценил глобальные последствия Эль-Ниньо

Глобальные последствия природного явления Эль-Ниньо непредсказуемы, так как его влияние на многие мировые регионы зависит от их собственных климатических колебаний. Об этом заявил профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид в разговоре с РИА Новости.

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«У регионов, удаленных от экваториальной части Тихого океана, есть собственные климатические колебания, и они могут оказаться сильнее влияния Эль-Ниньо. Поэтому, за исключением нескольких регионов, глобальные последствия Эль-Ниньо могут различаться от события к событию», — поделился информацией ученый.

Он добавил, что воздействие Эль-Ниньо на удаленные регионы зависит и от того, насколько хорошо климатический сигнал распространяется за пределы экваториальной части Тихого океана.

Ранее в докладе Всемирной продовольственной программы ООН предупредили, что к концу следующего года из-за усиления Эль-Ниньо около 50 миллионов человек могут столкнуться с угрозой голода.