Названы скрытые настройки ускорения интернета

Роутеры для домашнего интернета имеют скрытые настройки, которые могут улучшить пользовательский опыт. Об этом сообщает издание SlashGear.

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По словам авторов портала, практически каждый интернет-маршрутизатор поддерживает функции QoS (Quality of Service) и SQM (Smart Queue Management). Специалисты рассказали, что QoS позволяет расставлять приоритеты для определенных устройств или типов данных в сети. Например, можно настроить параметры девайса так, чтобы самую высокую скорость интернета получал смартфон, а не умный холодильник.

В заметке говорится, что SQM — похожая функция, которая нужна для борьбы с перегрузкой буфера роутера. С ее помощью сетевое оборудование расставляет приоритеты для трафика в зависимости от задач. Так, в приоритете будут наиболее чувствительные к скорости интернета и задержке сигнала процессы — например, видеозвонки.

По словам специалистов, настроить QoS и SQM можно на панели управления роутером. Также в случае падения скорости интернета журналисты рекомендовали поставить маршрутизатор на новое место, настроить сети 2,4 и 5 гигагерц, а также подключить через кабель наиболее важные устройства.

Ранее авторы портала SlashGear посоветовали устанавливать интернет-роутер как можно выше в помещении. Журналисты объяснили, что в связи с этим провайдеры не рекомендуют оставлять маршрутизатор на полу.