В России обнаружили уникальное захоронение фауны ледникового периода

Уникальное захоронение фауны ледникового периода, включающее фрагменты скелетов ископаемых верблюдов и первобытных бизонов, раскопали рабочие в Туве, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

На захоронение наткнулись в Пий-Хеме, это одно из самых редчайших скоплений останков животных плейстоценовой эпохи, указал Ховалыг в Max.

«По предварительным оценкам, здесь найдены фрагменты костей шерстистого мамонта, шерстистого носорога, первобытного бизона, яка и даже ископаемого верблюда», – добавил он.

По его словам, нахождение всех этих видов в одной местности представляет собой настоящую научную сенсацию.

Руководитель республики добавил, что теперь экспертам предстоит провести тщательные лабораторные исследования. В дальнейшем на территории обнаружения древних костей планируется организовать полномасштабные археологические изыскания.

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