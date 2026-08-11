iQOO представит два смартфона с батареями до 10 000 мА·ч

iQOO официально объявила, мол, 18 августа в Китае состоится премьера сразу двух смартфонов, Neo 11 Ultra и Z11S. Обе модели будут отличаться аккумуляторами.

© iQOO

iQOO Neo 11 Ultra получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 2K и батарею на 9100 мА·ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт. Также заявлены защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, как и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Внутри, по слухам, будет установлен Dimensity 9500 в специальной версии с графическим ускорителем Mali G1-Ultra. Объём памяти от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 до 512 ГБ основной.

© iQOO

iQOO Z11S получит батарею ёмкостью 10 000 мА·ч. Экран имеет диагональ 6,83 дюйма, частоту обновления 144 Гц и технологии для защиты глаз. По предварительным данным, модель получит процессор Dimensity 7500, 12 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 16. Зарядка 44 Вт.