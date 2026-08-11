Россиянам рассказали, когда искать в небе «падающие звезды»

Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа россияне смогут четко увидеть с полуночи до рассвета, а его пик придется на 5:00, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

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Там отметили, что за несколько дней до и после пика звездопада в небе можно увидеть повышенное количество метеоров. А в ночь на четверг будут появляться 1-2 метеора в минуту.

«Начинать наблюдения [за «падающими звездами»] можно после захода солнца 12 августа и до рассвета 13 августа», — рассказали в планетарии и посоветовали смотреть в восточном направлении высоко над горизонтом.

Персеиды — это ежегодный звездопад, который возникает, когда Земля проходит через шлейф мельчайших частиц, оставленных кометой 109P/Свифта–Туттля. Эти частицы размером с песчинку врезаются в земную атмосферу на колоссальной скорости — около 60 км/с — и мгновенно сгорают. Вспышка длится всего долю секунды, но оставляет яркий светящийся след. Поток назван по созвездию Персея, из которого, если присмотреться, вылетают «падающие звезды».