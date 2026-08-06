Телескоп «Эйнштейн» заснял гибель звезды в 500 млн световых лет от Земли

Астрономы впервые наблюдали необычайно слабый взрыв сверхновой по едва уловимому рентгеновскому излучению. Странный взрыв массивного светила в галактике, находящейся в 500 миллионах световых лет от Земли, может стать недостающим звеном между обычными и экстремельными звездными вспышками. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Что увидел «Эйнштейн»

В марте 2026 года китайская космическая обсерватория «Эйнштейн» засекла короткую вспышку рентгеновского излучения. Сигнал, получивший обозначение EP260321a, моментально привлек внимание астрономов по всему миру. Уже в течение часа после обнаружения наземные телескопы, включая инструменты NSF NOIRLab, обсерваторию «Чандра» и радиотелескоп VLA, навели свои зеркала на источник сигнала. Наблюдения подтвердили, что излучение исходит от стремительно набирающей яркость сверхновой, которой позднее присвоили имя SN 2026gzf.

Исследователи пришли к выводу, что перед ними ударный прорыв, то есть момент, когда ударная волна от коллапсирующего ядра звезды разрывает ее поверхность и выходит в открытый космос. Наблюдать этот феномен удается крайне редко — он может длится несколько секунд. За последние два десятилетия астрономы достоверно видели лишь один ударный прорыв.

Что необычного во взрыве SN 2026gzf

SN 2026gzf относится к редкому классу сверхновых типа Ic с широкими линиями излучения (Ic-BL). Обычно взрывы таких звезд порождают релятивистские джеты — потоки вещества, движущиеся почти со скоростью света, — и нередко сопровождаются ярчайшими всплесками гамма-излучения. Однако сверхновая SN 2026gzf не продемонстрировала ни того, ни другого. Ударный прорыв SN 2026gzf оказался самым слабым из всех когда-либо наблюдавшихся у сверхновых класса Ic-BL.

Астрономам удалось выяснить, что происходило со светилом перед гибелью. Анализ показал, что звезда-прародитель SN 2026gzf принадлежала к типу Вольфа—Райе и при рождении имела массу, примерно в 20 раз превышающую солнечную. Перед взрывом она сбросила внешние водородную и гелиевую оболочки, оставив ядро, состоящее в основном из углерода и кислорода. Вокруг звезды сформировались несколько концентрических слоев вещества, выброшенного в момент, когда звезда начала терять массу.