Ученые выяснили, кого комары кусают чаще

Определенные сочетания запаха кожи, летучих органических соединений и бактерий делают человека более привлекательным для комаров, выяснили исследователи Международного университета Флориды. Результаты их работы опубликованы в журнале iScience.

В эксперименте приняли участие 119 добровольцев и три вида комаров. Специалисты изучили запах кожи участников, состав летучих соединений и микробиом рук, а затем сопоставили эти данные с тем, насколько активно насекомые атаковали каждого человека.

Один и тот же человек мог сильно привлекать один вид комаров и почти не интересовать другой. При этом никто из участников не привлекал все три вида одинаково.

Комары реагируют на определенные комбинации химических веществ и бактерий. Некоторые микроорганизмы, обитающие на коже, повышали привлекательность сразу для всех трех видов, другие действовали избирательно.

Запах человека формируется не только особенностями организма, но и бактериями на коже. Перерабатывая пот и кожное сало, они создают сложную смесь из сотен летучих соединений, по которым комары и находят жертву.

Авторы считают, что их работа может лечь в основу репеллентов нового поколения — средств, которые будут не просто отпугивать насекомых, а изменять запах кожи или воздействовать на микробиом, снижая привлекательность человека для конкретных видов комаров.