8580 мАч и 200-Мп камера: Redmi раскрыла часть характеристик K100 Pro

Redmi K100 Pro презентуют 11 августа. На этот раз стали известны подробности об аккумуляторе, зарядке и камере смартфона.

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Батарея ёмкостью 8580 мАч выполнена по кремний-углеродной технологии, что позволяет при меньших размерах вмещать больше энергии. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная уже 50 Вт. Также можно заряжать другие устройства от телефона.

Главная камера получила сенсор на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Дополняют её широкоугольный объектив и телевик. Телефон также умеет снимать макро с расстояния 10 см. Старшая модель K100 Pro Max получит ещё и перископный телеобъектив.

Смартфон, по слухам, будет иметь 6,59-дюймовый экран с яркостью 4500 нит, частотой обновления 185 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite. Также подтверждены влагозащита IP68, металлический корпус, стереодинамики и поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.