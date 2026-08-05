В США подводный обитаемый модуль Vanguard опустился на морское дно

Подводные глубины, занимающие более 70% земной поверхности, остаются менее изученными, чем околоземная орбита. В то время как человечество уже четверть века непрерывно обитает на Международной космической станции, а недавно к ней присоединилась китайская станция «Тяньгун», попытки создания постоянных баз под водой долгое время не увенчивались успехом. Однако британская фирма DEEP предприняла новую попытку, разработав капсулу Vanguard для длительного пребывания небольшой команды.

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Конструкция модуля имеет длину 10,7 метра и диаметр 2,5 метра. Она рассчитана на четырех человек и обеспечивает автономность работы не менее пяти дней. Внутри создана герметичная среда для жизни и труда, позволяющая акванавтам совершать погружения без возвращения на поверхность. Жилой отсек оборудован четырьмя спальными местами, кухней и столовой с панорамными окнами для наблюдения за подводным миром. Также предусмотрены санитарная зона, рабочее место и дайвинг-центр с бассейном для входа и выхода из капсулы.

Согласно информации New Atlas, цилиндрическая капсула уже установлена на рифе Теннесси в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис на глубине около 17 метров. В настоящее время Vanguard проходит завершающий этап ввода в эксплуатацию и морские приемочные испытания. Первые исследователи должны занять свои места в модуле до конца текущего года.