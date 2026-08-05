Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что под знаменитым Кровавым водопадом в Антарктиде может существовать сообщество микроорганизмов, происходящих от морской экосистемы, которая была изолирована от остального мира на протяжении миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

© Вечерняя Москва

Кровавый водопад — это один из самых необычных природных объектов на планете: ярко-красный поток воды вытекает из-под ледника Тейлора в Антарктиде и окрашивает лед, стекающий в озеро Бонни. Красный цвет не связан с водорослями, как считалось ранее, а вызван растворенным железом, которое быстро окисляется при взаимодействии с воздухом. Это железо содержится в древнем резервуаре гиперсоленой воды, находящейся под льдом как минимум 1,5 миллиона лет — благодаря высокой солености рассол не замерзает даже в толще ледника.

Под руководством Анджелы Зумплис команда собрала 167 образцов вокруг водопада, включая пробы из окрестных сухих долин Мак-Мердо и близлежащей морской среды, а также проверила сам поток, донные отложения, лед и ил. Анализ РНК позволил различить организмы, активно живущие в рассоле, от тех, чьи следы ДНК были лишь остаточными.

Вместо случайно занесенных организмов ученые обнаружили уникальное сообщество эукариотических микробов, сосредоточенное именно вокруг Кровавого водопада. Многие из этих микробов относятся к группам, обычно связанным с океаном, таким как диатомовые водоросли, динофлагелляты, гаптофиты и инфузории. Их РНК показала активность транскрипции. Это означает, что микроорганизмы продолжают вести нормальную жизнедеятельность подо льдом.

Морские микроорганизмы «собрались» именно у водопада, а не у сухих долин, и генетически отличались от современных морских родственников — это указывает на длительную изоляцию. Исследователи предполагают, что гиперсоленый рассол мог служить естественной защитой: соль снижает точку замерзания воды, позволяя карманам жидкости оставаться под льдом даже при промерзании окружающей местности, говорится в материале.

4 апреля российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Он окружен горами и долинами, среднегодовая температура здесь около минус 12 градусов, а свободная ото льда территория занимает примерно 2,2 квадратного километра. Фауна включает пингвинов, тюленей, антарктических буревестников и других птиц.