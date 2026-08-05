Microsoft обвинила хакеров из России во взломе гостевых сетей Wi-Fi

Корпорация Microsoft выявила масштабную киберкампанию, нацеленную на инфраструктуру публичных сетей Wi-Fi в гостиницах, аэропортах и конференц-залах по всему миру. В компании считают, что за атаками стоит группа Storm-2945, которая является подразделением хакерской организации Midnight Blizzard, действующей из России. Злоумышленники вмешиваются в работу гостевых сетей с начала мая текущего года, перенаправляя пользователей на поддельные страницы авторизации для загрузки вредоносного программного обеспечения.

Попадая на фишинговые сайты*, имитирующие сервисы Microsoft, жертвы получают предложение установить обновление системы или ввести специальный код. В результате на устройства загружаются трояны CornFlake и ChocoShell, которые предоставляют преступникам удаленный доступ к технике. Эти программы способны перехватывать пароли, делать снимки экрана, включать микрофон, а также похищать данные из корпоративной почты и облачных систем работодателя. Эксперты отмечают, что при подготовке к взломам активно применялся искусственный интеллект.

Группировка Midnight Blizzard специализируется на сборе разведывательных данных и преимущественно атакует государственные органы и поставщиков IT-услуг в западных странах. Точный способ первоначального проникновения в сети пока не установлен, однако предполагается компрометация** общих провайдеров. Представители корпорации предупреждают, что во время поездок любые публичные беспроводные сети следует считать ненадежными. Пользователям рекомендуют использовать мобильный интернет, избегать скачивания обновлений через страницы подключения и не вводить корпоративные учетные данные в гостевых системах.

*Фишинговый сайт — это мошеннические веб-ресурсы, которые маскируются под официальные страницы известных компаний или сервисов. Их главная цель — обманом заставить пользователя ввести логин, пароль или скачать вредоносный файл, чтобы получить доступ к его личным данным.

**Компрометация — это ситуация в информационной безопасности, при которой система или данные перестают быть защищенными из-за действий злоумышленников. В данном контексте это означает потерю контроля над оборудованием провайдера, что позволяет хакерам управлять трафиком пользователей.