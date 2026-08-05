Ученые выяснили, что дикие олени ежегодно выбрасывают миллионы тонн метана

Немецкие ученые провели исследование, которое помогло определить вклад диких жвачных животных, таких как олени и лоси, в частности в российском регионе, в глобальные выбросы метана. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

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Метан занимает второе место по объему среди антропогенных парниковых газов после углекислого. При этом около 65 процентов мировых выбросов метана связано с антропогенными источниками, включая сельское хозяйство и сжигание углеводородного топлива.

В последние годы ученые начали обращать внимание на проблему метана, который выделяется крупным рогатым скотом в процессе ферментации растительной пищи. Однако аналогичные процессы происходят и в организме диких жвачных животных, таких как олени, лоси и ламы. Ученые под руководством Терезии Язбек из Института биогеохимии Общества Макса Планка (Германия) предложили учесть их «вклад» в общемировые выбросы метана.

В своем исследовании они использовали недавние оценки численности диких животных с детальной разбивкой по видам и регионам мира. В исследовании была собрана информация о 191 виде жвачных животных с общей численностью 18 миллионов особей.

С помощью специальных методик расчета ученые выяснили, что выбросы метана от диких жвачных животных несколько снизились с 2000 по 2024 год — с 3,03 до 2,95 миллиона тонн в год, что значительно ниже ранее озвученной оценки в 15 миллионов тонн в год от Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC).

Наибольшие выбросы метана зарегистрированы в США и Канаде — на них приходится 31 процент глобальных выбросов. Следующими по этому показателю являются африканские страны с долей в 21 процент.

В России дикие жвачные животные ежегодно выбрасывают 0,21 миллиона тонн метана, что составляет всего 7,26 процента от общемирового объема, говорится в материале.

Ранее глава РАН Геннадий Красников заявил, что глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным. По его словам, в стране увеличивается количество тайфунов и других опасных природных явлений, включая ураганы и штормы, что связано с общим повышением температуры. Кроме того, полоса похолодания в северной части России сместилась примерно на 500 километров к северу.