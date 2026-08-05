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Российский «Бион-М» № 3 изучит космическую радиацию

Lenta.ru

Российский перспективный спутник «Бион-М» № 3, запуск которого запланирован на 2030 год, изучит космическую радиацию. Об этом со ссылкой на выступление главного научного сотрудника — руководителя научного направления Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимира Сычева сообщает ТАСС.

Российский «Бион-М» № 3 изучит космическую радиацию
© Лента.Ru

По словам ученого, спутник планируется запустить на полярную орбиту высотой 800 километров.

«Это крайне важно, поскольку именно космические лучи, солнечные протонные события и характер их влияния на человеческий организм являются одной из ключевых составляющих при планировании длительных межпланетных пилотируемых миссий», — сказал ученый.

В декабре глава РАН Геннадий Красников сообщил, что результаты эксперимента с биологическим спутником «Бион-М» № 2 представляют собой существенный вклад в мировую науку.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбургской области в сентябре.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.