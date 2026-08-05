Отработанная ступень Falcon 9 врезалась в Луну

Ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX столкнулась с поверхностью Луны, сообщает Daily Mail. По предварительным данным, удар привел к образованию нового кратера.

По информации NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов, на которые ссылается издание, ступень двигалась со скоростью около 8,7 тыс. км/ч. В результате столкновения в космос поднялось облако лунной пыли.

Инцидент произошел в районе кратера Эйнштейна на обратной стороне Луны. Ученые заранее прогнозировали столкновение, точно рассчитав дату — 5 августа — и скорость объекта. По их оценкам, образовавшийся кратер может достигать 20–30 метров в диаметре.

Ранее специалисты Лаборатории реактивного движения NASA провели сложную операцию по перераспределению энергопотребления на космическом аппарате Voyager 2. Процедура, получившая название «Big Bang», позволила сохранить работоспособность трех оставшихся научных приборов как минимум на один год дольше.