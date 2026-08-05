Какие есть риски при попытке уничтожения астероида ядерной бомбой

Рассматриваемый китайскими учеными способ уничтожения летящего к Земле астроида ядерной бомбой несет риски изменения курса небесного тела к нашей планете или возникновения крупных обломков после взрыва. Между тем при продуманной реализации опасности быть не должно, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

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Ранее газета South China Morning Post сообщила, что китайские ученые изучают способ уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия, размещенного в глубине небесного тела. Метод подразумевает, что сначала на поверхности небесного тела беспилотным аппаратом создается глубокое отверстие. После этого второй космический аппарат должен сбросить в эту яму ядерную бомбу.

«Теоретически возможны следующие виды опасности - неудачным взрывом или иным маневром подтолкнуть астероид на курс столкновения с Землей, или в случае, если после взрыва останутся крупные обломки, они могут все равно столкнуться с Землей с серьезными последствиями. Если все это будет нормально, грамотно реализовано, то опасности не должно быть», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проблемой также является технологическая реализуемость, поскольку до настоящего времени выполнялась только посадка космических аппаратов на малые тела Солнечной системы (кометы и астероиды).

«Создание отверстия (не совсем понятно, как именно) и заброска туда ядерного заряда - такое еще не выполнялось и требует отработки, а пока только, насколько я пониманию, выполнялось моделирование того, что будет, если взорвать ядерный заряд, заложенный в астероид, при условии, что он туда уже доставлен и правильно установлен», — пояснил эксперт.

В ходе моделирования китайскими учеными рассматривался астероид около 100 м. По мнению Маслова, это довольно маленький астероид, полет к нему, а также маневры около него и на нем потребуют очень высокой точности расчетов траектории космических аппаратов в условиях, когда не вся необходимая информация будет известна. В частности, форма астероида или особенности его поверхности. Это увеличивает вероятность неудачного результата всего мероприятия, резюмировал специалист.