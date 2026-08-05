NASA удалось продлить миссию Voyager 2 еще на 1 год

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA провели сложную операцию по перераспределению энергопотребления на космическом аппарате Voyager 2. Как сообщается на сайте агентства, процедура, получившая название «Big Bang», позволила сохранить работоспособность трех оставшихся научных приборов как минимум на один год дольше.

В ходе операции инженеры одновременно отключили часть энергозатратных систем и перевели зонд на менее ресурсоемкие альтернативные решения. Основная задача состояла в том, чтобы сохранить обогрев оборудования — аппарат работает в условиях экстремального холода межзвездного пространства.

Voyager 2 получает энергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, преобразующих тепло от распада плутония в электричество. Ежегодно мощность генераторов снижается примерно на 4 Вт из-за естественного уменьшения радиоактивного материала.

Почти за 50 лет с момента запуска энергозапас аппарата сократился настолько, что инженерам приходится последовательно отключать второстепенные системы. С 2024 года на каждом из зондов отключено по два научных прибора.

Без проведенной модернизации NASA была бы вынуждена остановить еще один прибор Voyager 2 до конца 2026 года. Аналогичная операция готовится для Voyager 1, который находится дальше от Земли, — ее планируют провести в ближайшие месяцы.