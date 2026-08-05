Представлен первый в мире бурильно-взрывной тоннелепроходческий щит

В Ухане сошел с конвейера проходческий комбайн взрывного бурения «Сянлун-1», сообщила South China Morning Post. По утверждению разработчиков, это первая в мире машина, сочетающая две разные технологии прокладки тоннелей и способная оперативно переключаться между ними.

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Щит разработан совместно Университетом Цинхуа и корпорацией China Railway Science and Industry Group. Длина машины — 70 метров, диаметр проходки — 4,55 метра, диаметр центрального режущего диска — 1,2 метра, общая масса — около 400 тонн.

Конструктивной особенностью установки стало полое роторное устройство: благодаря слаженной работе полого и центрального дисков можно гибко переключаться между несколькими режимами — «взрыв спереди, проходка сзади», «проходка спереди, взрыв сзади» и полносекционное бурение. Это позволяет сочетать предварительную буровзрывную подготовку с механизированной непрерывной выемкой породы.

Помимо этого, машина отличается целым рядом оригинальных технических решений, которые заметно расширяют ее возможности при работе в сложных условиях тоннелестроения. Кроме того, из отходов выработки можно получать строительный щебень.

Разработка позволит преодолеть давнее «узкое место», сдерживающее реализацию крупных инфраструктурных проектов в Китае, надеется специально приглашенный научный сотрудник Цинь Пэнсян из Государственной ключевой лаборатории водного цикла и гидротехнического строительства Университета Цинхуа.

По его словам, обычные щитовые проходческие комплексы часто застревают при столкновении с горными ударами, зонами дробления материала, сильными деформациями мягких пород и другими сложными геологическими условиями. Буровзрывной метод — более гибкий, но сопряжен с высокими рисками безопасности и ограниченной производительностью.

«Два основных метода обладают своими преимуществами, но плохо совместимы друг с другом, что сдерживает развитие отрасли. Испытания показывают, что в условиях сверхтвердых пород с предварительной трещинной подготовкой эффективность проходки с использованием нового комбайна может повыситься на 30%», — уточняет Цинь.

Первый щит отправят на строительство гидроаккумулирующей электростанции; на основе данных, полученных в реальных условиях, модель будет дорабатываться. В перспективе эта техника найдет применение на крупных транспортных магистралях, гидроузлах и при освоении глубинных ресурсов.