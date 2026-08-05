Продажи складных смартфонов в России выросли на 55% за год

Гибкие дисплеи перестают быть нишевым трендом и становятся частью повседневного выбора покупателей. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, продажи складных смартфонов выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом выбор конструкции зависит от пола и возраста пользователей.

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Пока флипы - компактные "раскладушки" со складыванием по горизонтали - занимают почти две трети рынка (62%), фолды растут заметно быстрее: продажи "книжек" с вертикальным складыванием прибавили 91% против 40% у горизонтальных моделей. Таким образом, соотношение между категориями практически выровнялось: 52% пользователей выбирают"раскладушки", 48% - "книжки".

География спроса такая: фолды особенно популярны в Краснодарском крае - здесь их покупают даже активнее, чем в Москве, которая занимает второе место, и в Санкт-Петербурге - третье. Флипами чаще пользуются жители столицы, далее следуют петербуржцы и краснодарцы. На Москву приходится более 50% продаж складных устройств.

Предпочтения пользователей различаются и по объему памяти: среди "раскладушек" наибольшей популярностью пользуются модели с 256 гигабайтами - их доля составляет 48%. В категории "книжек" лидером стала премиальная версия на 1 терабайт (35%), а на втором месте - те же 256 гигабайт (27%).

Флипы выбирают женщины (73,5% покупателей), больше 60% из них - в возрасте 20-40 лет. Их привлекают персонализация, качественная селфи-камера и компактность: сложенный смартфон легко умещается в руке.

Аудитория фолдов преимущественно мужская - 70,6%. Наиболее активная возрастная группа - 35-54 года (65%). Владельцы ценят большой экран, который позволяет удобно работать с офисными приложениями и просматривать видео.

"Рынок складных смартфонов сформировался в полноценный сегмент с устойчивыми трендами и четкими портретами аудитории, - отметил директор департамента стратегии развития продаж МегаФона Вадим Зимин. - Лидером рынка остается Samsung, на долю которого приходится 72% продаж складных телефонов в нашей розничной сети. Мы видим, как пользователи выбирают форм‑фактор под свои задачи - и все они так или иначе связаны с потребностью в скорости: будь то мгновенная загрузка фото, работа в облаке или просмотр контента в высоком качестве. В перспективе появление 5G-сетей позволит раскрыть потенциал этих устройств в полной мере".