У просмотра комедий обнаружили неожиданный эффект для мозга

Японские психологи выяснили, что просмотр комедий улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании под руководством профессора Хироко Итикавы из Токийского университета науки и лектора Асами Огуро-Андо из медицинской школы Университета Эксетера приняли участие 53 взрослых человека. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, а другая часть — нейтральный ролик с прогнозом погоды; после этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах — как открытых, так и закрытых хирургическими масками.

Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц — но только у людей без масок; разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью: маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций и создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания.

Отдельно ученые оценили индивидуальные особенности участников: сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека — один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах.

По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании, здравоохранении, социальной работе и деловом общении — там, где важно точно считывать состояние собеседника.