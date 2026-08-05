В России создали специального дрона для сбора ягод

Казанские ученые тестируют автономный наземный дрон, способный собирать ягоды в промышленных масштабах и обрабатывать почву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Казанский государственный аграрный университет (ГАУ).

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Машина самостоятельно перемещается по междурядьям, доставляет собранный урожай на склад, а в будущем сможет выполнять опрыскивание и обработку грунта. По расчетам создателей, уже в следующем сезоне на 20 гектарах сада с помощью такого дрона смогут работать всего несколько человек.

Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом. Он может управляться дистанционно или выполнять задания полностью автономно.

«Ей задают цель, а не траекторию: робот сам выстраивает маршрут и работает без человека рядом», – пояснили в вузе.

На первом этапе машину задействуют в транспортировке: сборщики наполняют тару, дрон подъезжает по графику к точке сбора, оператор подтверждает отправку через смартфон – и груз уезжает на склад.

Как подчеркнули разработчики, ценность решения – не в механике, а в системе управления, позволяющей роботу самостоятельно ориентироваться в саду.

Ранее садовод назвала лучшее время для последней подкормки ягодных культур. Их рекомендуется подкармливать примерно через две недели после сбора урожая. Именно в этот период растения начинают закладывать плодовые почки на следующий год.