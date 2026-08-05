Первый в мире энергоблок поколения «3+» успешно отработал десять лет

Знаковую дату отметили на атомной станции под Воронежем. Ровно десять лет назад здесь включили в сеть инновационный энергоблок с водо-водяным реактором мощностью 1200 мегаватт. Он стал первым в мире объектом энергетики поколения "3+". По его образцу уже построены или строятся блоки на других атомных станциях России, Беларуси, Турции и Бангладеш.

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Энергоблок № 6 включили в сеть 5 августа 2016 года. К настоящему времени он произвел свыше 79 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого хватило бы, чтобы более двух лет обеспечивать работу одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране — "Российских железных дорог".

Нововоронежская АЭС с момента основания служит полигоном для внедрения передовых технологий. Но и для неё создание принципиально нового энергоблока № 6 было серьёзным вызовом. В строительстве участвовало две сотни подрядчиков, одновременно на площадке находилось до 10 тысяч человек.

Реактор нового поколения мощнее своих предшественников на 20 процентов. Проектный срок службы его основного оборудования увеличен с 30 до 60 лет — с возможностью продления еще на 20. Кроме того, энергоблок отвечает "постфукусимским" стандартам безопасности. Главная особенность энергоблока поколения "3+" — сочетание активных и пассивных систем безопасности, что делает АЭС максимально защищенной и устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Пассивные системы безопасности энергоблока могут работать и без оператора, и без электричества.

«Можно сказать, что первые десять лет нашего первенца прошли успешно, — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. — Мы смогли осилить огромное дело — с нуля построить и сдать энергоблок по совершенно новому проекту "АЭС-2006", первому в современной России. Пуск энергоблока № 6 — это труд команды проектантов, строителей, наладчиков и ещё многих специалистов. Но особенно я хочу поблагодарить замечательный, умный, творческий коллектив Нововоронежской АЭС. Вместе мы продолжаем справляться со сложнейшими задачами».

За минувшее десятилетие на энергоблоке успешно опробовали множество инновационных решений. Одно из ключевых — переход на 18-месячный топливный цикл. Если раньше свежее топливо в ВВЭР-1200 загружали каждый год, то теперь это делают раз в полтора года. Экономический эффект налицо — чем реже останавливают реактор на плановый ремонт, тем больше выработка электроэнергии.

Еще одна важная инновация — внедрение системы информационной поддержки оператора, которая берет на себя рутинную работу: сигнализирует об отклонениях и даже прогнозирует развитие событий на полчаса вперед. Планируется, что эту разработку, не имеющую аналогов в мире, внедрят на других российских АЭС.

Сейчас нововоронежские атомщики принимают участие в работе по созданию технологии замкнутого ядерного цикла. В реакторе энергоблока идут испытания топливных сборок передовой конструкции, которые загрузили туда прошлым летом. Эксперимент рассчитан на 4,5 года. Когда он завершится, в сборки смогут загружать уранплутониевое топливо, предполагающее многократный рецикл. Использованные ядерные материалы после переработки можно будет вернуть в эксплуатацию. Так называемое МОКС-топливо пригодится в реакторах на быстрых нейтронах.

Нововоронежская АЭС имеет огромное значение не только как опытная площадка для атомной отрасли, но и как крупнейший объект энергетики в регионе. Станция полностью покрывает его потребности в электрической энергии (обеспечивая более 20 ведущих предприятий и 2,3 миллиона жителей), входит в тройку крупнейших налогоплательщиков. Скоро здесь начнется активное строительство нового энергоблока № 8.