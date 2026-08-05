Рассчитана степень влияния извержений вулканов на климат

Извержения вулканов могут изменить климат ряда регионов Земли, в том числе Арктики, но не остановят глобальное потепление. К таким выводам пришли ученые лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы Санкт-Петербургского государственного университета.

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Это научное подразделение было создано по программе мегагрантов Минобрнауки России и отвечает целям нацпроекта "Молодёжь и дети". Молодые ученые обратили внимание, что климатические модели в основном уделяют особое внимание влиянию на погоду человеческой цивилизации. И не учитывают важный природный фактор — вулканические извержения, когда в атмосферу выбрасываются миллионы тонн диоксида серы. Он превращается в сульфатные аэрозоли, которые отражают часть солнечного света в космос, вызывая временное похолодание у поверхности планеты, влияют на озоновый слой и циркуляцию воздушных масс.

Главным выводом исследователей стало то, что вулканическая активность в XXI веке не способна изменить тенденцию глобального потепления. Температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти почти с одинаковой скоростью и в случае извержений вулканов, и без них. С вероятностью более 50 процентов максимальные дневные температуры вырастут на 0,5 C на 16 процентах территории мировой суши. Прежде всего, потепление коснется Евразии и Арктики — зимы здесь станут теплее. При этом на территории Северной Америки значимых изменений не ожидается.

Как отмечают авторы исследования, будущие извержения вулканов способны внести существенные коррективы в региональный климат, меняя режим осадков, температуру и частоту экстремальных явлений. Для озонового слоя Земли главным последствием вулканических процессов станет его перераспределение из тропиков к полюсам.