Подведены итоги мониторинга состава Волги

Ученые научно-просветительской экспедиции "Плавучий университет имени В. И. Вернадского" по итогам гидрохимического мониторинга, который ведется с 2021 года, подтвердили стабильность показателей качества воды в Волге по уровню pH и содержанию тяжелых металлов. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба экспедиционной команды Тамбовского государственного техуниверситета Сергей Струлев.

© РИА Новости

«Гидрохимический мониторинг Волги проводится нами ежегодно с 2021 года. На основе накопленных за несколько лет данных можно говорить о наличии устойчивых показателей качества воды по уровню рН (8-9 единиц) и предельно допустимой концентрации тяжелых металлов. Периодически наблюдаем незначительные отклонение от норм по показаниям касаемо хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов и катионов железа в разных участках реки», — сказал Струлев.

При этом, по словам собеседника агентства, локальных участков с аномально высоким содержанием загрязнителей, требующих пристального внимания контролирующих органов, в ходе экспедиции не выявлено.

«Все измеренные показатели в целом однородны, а редкие всплески — это естественное дело для реки с ее течениями и локальными сбросами, ничего аномального в них нет», — отметил собеседник агентства.

Струлев также отметил, что методика отбора проб строго соответствует ГОСТу. Более того, экспресс-замеры, сделанные прямо на борту, ученые в последующем сверяют с данными стационарных лабораторий, и они совпадают, что позволяет рассматривать эту методику как надежный инструмент для гражданского научного мониторинга.

Об экспедиции

"Плавучий университет имени В. И. Вернадского" является частью ежегодной межрегиональной экспедиции "Флотилия плавучих университетов". Проект дает молодым исследователям возможность на практике изучать широкий спектр вопросов геологии и геоэкологии. В нем участвуют ученые и студенты из разных городов России, вовлечены крупные академические, вузовские и отраслевые научно-образовательные центры.

В 2026 году полевые работы "Флотилии" были сосредоточены в Саратовско-Волгоградском Поволжье, основным научно-образовательным полигоном определен район города Камышина Волгоградской области. К исследованиям привлекались ученые и студенты, краеведы и музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Мичуринска, Саратова, Волгограда, Камышина, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Красноярска и других городов.