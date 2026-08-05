Узбекистан совместно с Китаем запустил первый спутник в истории страны

Узбекистан и китайская компания осуществили успешный запуск гиперспектрального спутника дистанционного зондирования Земли под названием «Самарканд‑2028». Пуск аппарата был произведен с китайского космодрома «Хайян‑Восток».

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Разработка спутника велась компанией STAR.VISION совместно с агентством «Узбеккосмос». В «Узбеккосмосе» подчеркивают, что реализация проекта — значимый шаг в развитии отечественной космической отрасли, освоении передовых технологий и расширении научно‑технического партнерства Ташкента и Пекина.

Аппарат «Самарканд‑2028» — гиперспектральный спутник ДЗЗ. Его ключевое преимущество перед стандартными космическими аппаратами — способность фиксировать отраженное излучение в более чем 20 спектральных диапазонах. Такая функциональность дает возможность детально изучать состояние сельхозкультур, контролировать водные и природные ресурсы, следить за экологической обстановкой и фиксировать динамику землепользования.

Особую ценность спутнику придает встроенный модуль искусственного интеллекта, созданный экспертами «Узбеккосмоса». Его задача — обрабатывать часть данных прямо на борту, еще до отправки на Землю. Как отмечают в агентстве, это решение поможет уменьшить объем передаваемой информации, сократить время получения данных и сделать их последующий анализ более результативным.

Информация, собираемая спутником, найдет применение в нескольких сферах: в аграрном секторе, управлении водными ресурсами, экологическом мониторинге, выявлении ЧС на ранних стадиях, планировании городской застройки и оптимизации использования земельных участков. Также проект послужит базой для обучения узбекских специалистов в области космических технологий, ИИ и работы со спутниковыми данными.

Название «Самарканд‑2028» отсылает к предстоящему событию: в 2028 году в Самарканде пройдет 79‑й Международный астронавтический конгресс. О том, что форум состоится в Узбекистане, стало известно в 2025 году.