Христос, Богородица и апостолы: что долгое время скрывал армянский монастырь

В Армении во время реставрации монастыря Кечарис специалисты обнаружили новые детали средневековой фрески. Речь о росписи XIII века. Что было скрыто от нас такое долгое время, узнала корреспондент «МИР 24» Наира Бадалян.

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«Под слоями копоти и пыли скрывались несколько деталей композиции. Особенно интересна необычная фигура над головой Христа — крылья 12 ангелов соединяются и образуют очертание руки», — отметила корреспондент.

Фреска представляет собой сцену Деисуса. В центре Христос, по левую сторону от него — Богородица, по правую — Иоанн Креститель. Над ними изображены 12 апостолов и столько же ангелов. Роспись выполнена поверх известкового раствора темперными красками и относится к XIII веку — периоду строительства «гавита», притвора церкви Святого Григория.

«Во время очистки открылась ранее скрытая надпись на арочной части, а также изображение десницы Бога. Важно было максимально сохранить первоначальный вид росписи, поэтому цветовые вмешательства сделали минимальными», — Ашхен Папоян, автор проекта реставрации фрески.

Реставрация фрески стала частью масштабных работ в монастыре Кечарис. Одновременно с восстановлением комплекса здесь начались археологические работы.

«Мы обнаружили более 100 надгробных камней, в основном относящихся к развитому Средневековью. Но главным открытием стала раннесредневековая церковь, датируемая VI–VII веками. Она находится примерно в 10 метрах к западу от главной церкви Кечариса и является редким типом четырехапсидных крестово-купольных сооружений», — отметил археолог Института археологии и этнографии национальной академии наук Армении Арутюн Бадалян.

Археологи считают, что древняя церковь существовала еще до строительства главного храма Кечариса. Почему она была разрушена, пока точно неизвестно. Среди возможных причин специалисты называют дефекты в строительстве и последствия землетрясения. Полностью восстановить постройку невозможно, поэтому ее укрепят и законсервируют.

«Чтобы надгробия и вновь обнаруженная церковь были доступны для посетителей, после завершения раскопок здесь проложат пешеходные дорожки. Также планируется система освещения и смотровые площадки», — отметил руководитель строительных программ Оганес Гюлгулян.

Специалисты исследуют состояние стен сооружений монастырского комплекса, готовят замену кровель и их дальнейшее укрепление. Основной объем работ планируют завершить в течение двух лет.

«Восстановление Кечариса ведется при участии благотворителей с 2024 года. В данном случае государство напрямую финансово не участвует, но обеспечивает профессиональное сопровождение и контроль», — Грант Овсепян, начальник отдела реставрации памятников Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Такой подход позволяет выполнять все работы поэтапно и одновременно учитывать новые открытия, которые делаются в ходе реставрации.