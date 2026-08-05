Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Новый пик активности клещей наступит в конце августа с переходом на начало сентября. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

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Россиян призвали соблюдать меры личной профилактики. Кроме того, в Роспотребнадзоре указали, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими.

В случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком, а также незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что «наноклещей», которые якобы начали атаковать россиян, не существует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей.