Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Discord

Пользователи из разных стран сообщили о массовых сбоях в работе социальной платформы Discord.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сайта, сбои начались примерно в 21:29 мск.

Наибольшее число жалоб поступило из США — более 4 тыс.

Также неполадки зафиксированы в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Японии и ряде других стран.

Пользователи сообщают о проблемах с мобильным приложением, голосовыми звонками и авторизацией.

Ранее данные Downdetector показали, что пользователи ChatGPT в ряде стран также столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Кроме того, пользователи DeepSeek в России массово жаловались на неполадки в работе нейросети.