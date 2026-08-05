Ученые выяснили, что к скачку эволюции привел «фекальный взрыв»

Исследователи из австралийского университета Флиндерса пришли к выводу, что главной причиной Кембрийского взрыва, произошедшего 540 миллионов лет назад, стало резкое распространение и накопление фекалий древних животных. Ученые назвали этот процесс «фекальной революцией». Они считают, что именно она стала катализатором для появления новых видов живых организмов как в океане, так и на суше, сообщает Trends in Ecology & Evolution.

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Кембрийский взрыв считается крупнейшим скачком в сложности и разнообразии жизни на Земле. Ранее специалисты выдвигали множество версий, пытаясь объяснить, почему именно в ту эпоху появились животные с экзоскелетом, развитым зрением, а также организмы, способные активно двигаться и рыть землю. Чтобы найти ответ, научная группа под руководством Джульена Киммига проанализировала большое количество копролитов — окаменевших экскрементов древних животных.

Материалы для исследования были собраны из 34 геологических отложений по всему миру и изучены в различных музейных коллекциях. Форма и состояние сохранности копролитов сильно различаются на протяжении всего кембрийского периода. Их размеры варьируются от микроскопических до нескольких сантиметров. По форме они бывают вытянутыми цилиндрическими, эллипсоидными, круглыми или напоминают так называемые «взрывные» фекальные ковры.

Это указывает на то, что их производителями были множество разных, в основном неизвестных науке существ. Авторы исследования обратили внимание на то, что и в современных океанах экскременты животных играют важную экологическую роль. Они помогают переносить в глубины органический углерод, а также железо, азот и фосфор.

Соавтор исследования Рассел Бикнелл пояснил, что ископаемые данные четко показывают: эволюция пищевых стратегий древних животных совпала с активным производством и распространением органического углерода и питательных элементов. По его словам, это создало условия, которые мы наблюдаем в современных океанах и на суше, где для выращивания сельскохозяйственных культур активно используются удобрения, передает журнал.

Студент Виргинского политехнического института Симба Шривастава смог восстановить сильно поврежденный череп динозавра и описать новый вид, живший более 200 миллионов лет назад.