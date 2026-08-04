OnePlus 16 с 9000 мА·ч вышел на тестовое производство

Digital Chat Station сообщил, что OnePlus начал пробное производство следующего флагмана с предполагаемым названием OnePlus 16. Аккумулятор может получить емкость 9000 мА·ч. В прототипе используется сдвоенная батарея с минимальной суммарной ёмкостью 8780 мА·ч. Типичное значение ожидается около 9000 мА·ч.

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При этом якобы будет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также, предположительно, беспроводной на 50 Вт. По слухам, аппарат получит 6,78-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Работать смартфон будет на Android 17 с оболочкой ColorOS 17 и процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Камеры следующие: основная на 200 мегапикселей (сенсор Samsung HP5), а также два 50-мегапиксельных модуля, для сверхширокоугольной съёмки и перископного зума. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, стереодинамики и защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Базовая версия, мол, будет иметь 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти, а стоить около 740 долларов. Анонс возможен уже в октябре.