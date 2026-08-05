В МАУ прокомментировали испытания платформы для исследования Арктики

В МАУ прокомментировали испытания стратосферной платформы для исследования Арктики
Испытания возвращаемой стратосферной платформы для исследования Арктики будут экологически безопасными для хрупкой природы высоких широт. Из Мурманска готовится стартовать экспедиция для теста платформы на Северном полюсе, сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманского арктического университета (МАУ), чьи сотрудники курируют проект.
"Конструкция представляет собой возвратную стратосферную платформу самолетного типа с размахом крыльев 3 м, которая прикрепляется к стратосферному шару. После поднятия аэростатом на высоту более 20 км платформа отцепляется и продолжает автономный полет по заданному маршруту. Платформа многоразовая и возвращается в любую указанную точку, а шар одноразовый, но изготовлен из биоразлагаемых материалов, что исключает любой вред для хрупкой арктической природы", - сообщили в вузе.
Специалисты уже провели последние испытания платформы на полигоне в Татарстане перед отправкой экспедиции из Мурманска. Сейчас к отходу готовится атомный ледокол "50 лет Победы", который доставит участников экспедиции на Северный полюс, где и пройдет эксперимент, в рамках международной научно-просветительской экспедиции "Росатома" "Ледокол знаний".
Уникальность конструкции
Именно сочетание двух технологий и делает эксперимент уникальным с точки зрения применения в Арктике. Отдельно стратосферный шар дрейфовал бы в воздушных потоках без возможности оперативного управления и возврата оборудования. А исследовательские беспилотные системы самостоятельно не могут подняться на высоты до 20 км и преодолеть большие расстояния. Объединение в одной системе открывает новые возможности для мониторинга труднодоступных районов Арктики.
"Эксперимент станет важным шагом к созданию независимой системы мониторинга Арктики, которая не привязана к данным зарубежных космических спутников, более экономична и при этом обеспечивает столь же качественную передачу сведений в режиме реального времени", - отметил руководитель программы, проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.
В ходе испытания ученые планируют получить метеоданные и информацию о ледовой обстановке, а также передать сигнал с высоты прямой эфир радио "Маяк" и в соцсети проекта, что позволит отработать новые подходы к обеспечению связи в Арктике. Платформу создали специалисты Мурманского арктического университета, лаборатории "Стратонавтика", Харбинского политехнического университета и Фонда защитников природы.
"Фонд защитников природы видит в этой разработке прорывной инструмент для экологического контроля Арктики. Мы гордимся, что вместе с ведущими научными командами участвуем в создании системы, которая позволит получать точные экологические данные, а главное - с полной безопасностью для окружающей среды", - отметил директор Фонда Петр Шпиленок.
О МАУ
Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ создается современный студенческий кампус, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".