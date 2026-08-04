Ученые придумали "таблетку-оригами" для забывчивых пациентов

Не вовремя выпитая или пропущенная доза лекарства - это головная боль для врачей, потому что именно несоблюдение пациентом схемы лечения - одна из главных причин, по которой лечение оказывается менее эффективным, чем могло бы быть.

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Группа исследователей из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы предложила инженерное решение: они придумали "таблетку-оригами" - особую конструкцию, которую наполняют лекарством. После проглатывания сложенная конструкция разворачивается в желудке наподобие оригами и остается там до трех недель, постепенно и равномерно высвобождая лечебный препарат в течение нескольких дней. О новой разработке рассказал журнал Nature Communications.

Изобретение технологов и медиков может решить проблему не только молодых и беспечных пациентов, которые не считают нужным строго соблюдать схему лечения. Главные адресаты - пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, которые не всегда могут контролировать себя из-за проблем с памятью.

Для того чтобы "таблетку-оригами" было легко проглотить, ее помещают в обычную желатиновую капсулу (в таких растворимых капсулах выпускается множество различных лекарств в форме порошка). Скользкая капсула не вызывает сложностей при глотании, а в желудке она растворяется, и помещенная внутри конструкция с лекарством расправляется до размеров, которые не позволяют ей преждевременно пройти из желудка в кишечник.

Активное вещество высвобождается постепенно, с практически постоянной скоростью, в течение нескольких дней. Когда запас препарата исчерпан, специальные pH-чувствительные элементы растворяются, конструкция распадается на безопасные фрагменты и покидает организм естественным путем.

Действие таблетки проверили на клеточных культурах в пробирке (in vitro) и на экспериментальных животных. В опытах на свиньях, чья пищеварительная система схожа с человеческой, новая форма находилась в желудке от одной до трех недель, а лекарство равномерно высвобождалось в течение нескольких дней.

Контроль с помощью эндоскопии и рентгена не выявил у подопытных животных повреждений слизистой, непроходимости кишечника или других проблем с ЖКТ.

В опытах ученые использовали один из антибиотиков. Но поскольку, как показали расчеты, в конструкцию можно загрузить до 40 процентов активного вещества по массе, новая технология пригодна для широкого круга препаратов.

Конечно, прежде, чем такие таблетки появятся в аптеках, технологию еще предстоит исследовать на людях.